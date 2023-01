59:02

La cinematográfica canción de Rodgers y Hammerstein 'My favorite things' en una grabación del trío del bajista Christian McBride. Dinah Washington canta clásicos como 'I could write a book', 'Blue gardenia', 'What a difference a day made' y 'Mad about the boy'. El acordeonista Richard Galliano toca 'The island', de Ivan Lins, y el trompetista Claudio Roditi 'Bons amigos' de Toninho Horta. Para su disco 'Belo Horizonte', Toninho Horta y su Orquestra Fantasma han grabado 'Bons amigos', 'Céu de Brasilia' y 'Magical trumpets'. Despide el saxofonista Joe Henderson con 'A felicidade'.