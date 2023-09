58:39

'My heart speaks' es un nuevo disco de Ivan Lins, compositor admirado por el mismísimo Quincy Jones, que se ha grabado con la Sinfónica de Tbilisi y contiene canciones como 'Renata María', 'Não há porque', 'The heart speaks' -con la voz de Dianne Reeves-, 'Rio' -con la voz de Jane Monheit- o 'E isso acontece'. 'Borrowed roses' se titula el disco en solitario del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, recién editado, en el que toca clásicos como 'Someone to watch over me', 'Take five' o 'Here, there and everywhere'. Escuchamos al guitarrista brasileño Guilherme Held con su disco 'Corpo nós' ('Tempo de ouvir o chão', 'Corpo nós' -con la cantante Juçara Marçal- y 'Sorongo' -con arreglo del maestro Letieres Leite- y al también guitarrista Torcuato Mariano con '706 Night club' de su disco 'Escola Brasil'.