59:03

Edu Lobo y Dori Caymmi acaban de cumplir ochenta años y Marcos Valle los cumplirá el 14 de septiembre. Estos tres grandes de la música brasileña, que se conocen desde hace más de cincuenta años, firmaron hace cinco el disco 'Edu, Dori & Marcos' con canciones como 'Na ribeira deste rio', 'Na ilha de Lia, na barca de Rosa', 'Saveiros', 'Alegre menina', 'Bloco do eu sozinho', 'Passa por mim', 'Canto triste' o 'Viola enluarada'. También escuchamos a Dori Caymmi ('Quebra-mar', 'Rio Amazonas', Estrela de cinco pontas') y a Marcos Valle ('Mushi mushi', 'Nova bossa nova', 'Valeu' -con Joyce-).