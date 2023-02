Cuando los elefantes sueñan con la música

58:44

La compositora, pianista y vocalista Clarice Assad firma el disco 'Window to the world' homenaje a Milton Nascimento con lecturas suyas de 'Caxangá'/'Fe cega faca amolada'/'Paula e Bebeto', 'Canção do sal', 'Clube da esquina nº1', 'Clube da esquina nº2' y 'Nada será como antes'. La guitarra de Niño Josele en 'Te recuerdo', de su disco 'Galaxias', y 'The dolphin', de 'Paz'. La senegalesa Julia Sarr canta 'Interlude prayers', 'Yéné' y 'Njaboot' la canción que da título a su disco recién editado. El pianista Baptiste Trotignon abre con 'Body & soul' en solitario y el grupo Snarky Puppy cierra con 'Broken arrow'.