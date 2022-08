59:00

Del disco que ha reunido a Chucho Valdés y Paquito D´Rivera, 'I missed you too!', la pieza que le da título y 'Mambo influenciado'. Barcelona Clarinet Players rinde homenaje al saxofonista (alto) y clarinetista cubano en el disco 'Fantasías Barcelónicas', en el que Paquito toca con ellos sus obras 'Kites over Havana' y 'Wapango'. Clásicos estadounidenses como 'Smoke gets in your eyes', 'So in love' y 'The song is you' en la guitarra clásica de Benji Kaplan. Y canciones del último concierto que dio Elza Soares, el 18 de enero, dos días antes de dejarnos: 'Dura na queda', 'Lata d´água', 'Comportamento geral' y 'Mulher do fim do mundo'. Despide el Cello Samba Trio con 'Dó a dó'.