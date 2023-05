Cuando los elefantes sueñan con la música

58:42

Dos guitarristas brasileños de distintas generaciones, Chico Pinheiro y Romero Lubambo, firman el disco 'Two brothers' con grabaciones a dúo de 'Wave', de Jobim, 'Send one your love, de Stevie Wonder, 'My future', de Billie Eilish, 'For no one', de Paul McCartney, o 'Morro dois irmãos' de Chico Buarque. Del nuevo disco del guitarrista y cantante John Pizzarelli, 'Stage and screen', clásicos estadounidenses como 'Just in time', 'Some other time', 'Where or when' y 'Time after time'. De otro guitarrista brasileño, Zé Paulo Becker, 'Outro mundo' -que da título a su último disco-, 'Alujazz' -con la voz de Zé Renato- y 'Mistral'.