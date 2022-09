58:29

Del disco del angoleño Bonga 'Kintal da banda' los temas 'Kúdia kuetu' -dúo con Camelia Jordana-, 'Mukua ndange' y 'Kalú pu' y del disco 'Hello Cabo Verde' del caboverdiano Adê las canciones 'Fazê gat' -dúo con Jenifer Solidade-, 'Txeru pitada' y 'Sol di penose'. 'Dejá vu' es el título del disco del Trio SR9 en el que tocan 'One last time', de Ariana Grande, y 'Bad guy', de Billie Eilish, ambas con la voz del camerunés Blick Bassy, y 'Happy', de Pharrell Williams, con la voz de Camille. De 'In june', disco de la berlinesa de origen senegalés Fama M´Boup, 'How to kiss', 'A queen/Floating' y 'I sing the body electric'. Despide el Reunion Sextet de Chucho Valdés y Paquito D´Rivera con 'Claudia.