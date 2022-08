58:46

Leila Pinheiro ('A história de Lily Braun'), Gal Costa ('A história de Lily Braun'), Milton Nascimento ('Beatriz'), Simone ('Meu namorado'), Zizi Possi ('O circo místico'), Edu Lobo ('Na ilha de Lia, no barco de Rosa'), Chico Buarque y Gal Costa ('A mulher de cada porto'), Djavan ('Meia-noite'), Ed Motta y Guinga ('Bancarrota blues'), Edu Lobo y Tom Jobim ('Choro bandido'), Chico Buarque ('Valsa brasileira'), Ney Matogrosso ('A bela e a fera'), Garganta Profunda ('A permuta dos santos'), Chiquinho de Moraes ('Oremus') y Edu Lobo y Chico Buarque ('Na carreira').