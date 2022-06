59:06

Canciones de Chico Buarque grabadas por las cantantes brasileñas Cassia Eller ('Partido alto'), Clara Nunes ('Apesar de você'), Nara Leão ('Olhos nos olhos'), Ivete Sangalo ('Deixa a menina'), Fernanda Takai ('Com açucar, com afeto'), Mônica Salmaso ('Quem, te viu, quem te vê'), Miúcha ('Anos dourados'), Elis Regina ('Atrás da porta'), Alcione & Maria Bethânia ('O meu amor'), Maria Rita ('Sobretodas as coisas'), Maria Gadú ('A história de Lily Braun'), Adriana Calcanhotto ('Ciranda da bailarina'), Monique Kessous ('Valsinha') y Beth Carvalho ('O meu guri').