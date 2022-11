59:00

Del disco 'Chabem', de Chano Domínguez, Rubem Dantas y Hamilton de Holanda, los temas 'A mi padre' y 'Em nome da esperança' -ambos con participación de Michael League- y 'Carinhoso' -con Silvia Pérez Cruz-. Y Kurt Rosenwinkel con 'Just chillin' del disco 'Berlin baritone', Carmen Lundy con 'Spell of romance' y 'Reverence' de su 'Fade to black', Carmen Souza con 'My baby just cares' y 'Pata pata' de 'Interconnectedness' y Áurea Martins con 'Prece do Ó', 'Sem folhas não tem orixás' y 'Me curar de mim' de su disco 'Senhora das Folhas'.