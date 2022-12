58:59

Larry Coryell & Dori Caymmi en 'The crab pendler' del disco del guitarrista 'Live from Bahia'; Dori Caymmi en 'Estrela de cinco pontas' y 'Marinheiragem' de su disco 'Poesia musicada' y en 'Quebra-mar' y 'Rio Amazonas' de su 'Mundo de dentro'; Joyce & Dori Caymmi en 'Rio Bahia' y 'E era Copacabana' del disco conjunto 'Rio-Bahia'; Mônica Salmaso & Dori Caymmi en 'Canto sedutor', 'Velho piano', 'Desenredo' y 'Passo de dança' del disco de ambos 'Canto sedutor' y Dori, Danilo y Nana en 'Retirantes', 'Sereia'/'Rainha do mar' y 'Modinha para Teresa Batista'/'Vamos falar de Teresa' del disco que firmaron los tres hermanos con el título de 'Caymmi'.