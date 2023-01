58:58

Canciones de uno de los grandes compositores de la música brasileña de los últimos sesenta años, Edu Lobo, en grabaciones de Paul Desmond ('Circles'), Rosa Passos ('Zanga zangada'), Zélia Duncan ('Ave rara'), Geraldo Azevedo ('Viola fora de moda'), Gal Costa y Jaques Morelenbaum ('Canto triste'), Caetano Veloso ('Upa neguinho'), Tavito y Be Happy ('Reza'), Sarah Vaughan ('To say good bye'), Edu Lobo y María Bethânia ('Pra dizer adeus', 'Cirandeiro'), Helen Merrill ('Casaforte'), Kip Hanrahan ('Nocturnal heart'), Milton Nascimento ('Beatriz'), Zizi Possi ('O circo místico') y Edu Lobo y Chico Buarque ('Na carreira').