58:28

Irving Berlin se fue el 22 de septiembre de 1989 con 101 años. Canciones del estadounidense de origen bielorruso grabadas por Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim ('Change partners'), Ella Fitzgerald ('Cheek to cheek', 'Heat wave'), Fitzgerald y Louis Armstrong ('Isn´t this a lovely day', 'I´ve got my love to keep me warm', 'I´m putting all my eggs in one basket') Rodrigo Rodrigues ('Let´s face the music and dance'), Moreno Veloso ('How deep is the ocean'), Caetano Veloso ('Always', 'Blue skies'), Diana Krall ('Blue skies'), Bing Crosby ('White Christmas), Till Brönner ('White Christmas') y Shirley Horn ('I got lost in his arms').