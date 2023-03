Cuando los elefantes sueñan con la música

58:47

La violinista estadounidense Sara Caswell tocando 'O que tinha de ser', de Jobim, y 'Sete anéis', de Gismonti, en su disco 'The way to you'. Del disco del cantante y guitarrista brasileño Rogê 'Curyman' las canciones 'Se eu for falar de amor', 'Mistério da raça', 'Existe uma voz' y 'Pra vida'. Del disco 'Dindin', de Kimi Diabaté, músico de Guinea-Bisau afincado en Lisboa, 'Ná' y 'Yensoro'. Y Rosa Passos, en el Jazzhouse de Copenhague, julio de 2001, con 'Samba sem você', 'Nem eu', 'Vestido de bolero' y 'Bala com bala'. Despide el guitarrista brasileño Fabiano do Nascimento con 'Retratos' de su disco 'Lendas'.