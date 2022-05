58:54

'Playground' (Zona de juegos, patio de recreo) es el título del disco que han publicado la cantante francesa Camille Bertault y el pianista austriaco David Helbock con temas como 'Frevo', de Egberto Gismonti', 'Good morning heartache' o 'Aide-moi'. Del disco del pianista argentino Carlos Franzetti 'In the wee small hours' el clásico que le da título, 'Memories of you' y 'How deep is the ocean' y, del disco dedicado a Burt Bacharach por la cantante estadounidense Denise Donatelli 'Whistling in the dark', la canción que le da ´titulo, 'A house is not a home', 'The look of love' y 'Anyone who had a heart'. Abre el Cello Samba Trio con 'Você não sabe amar' y cierra Itiberê Orquestra Familia con 'No varal'.