Cuando los elefantes sueñan con la música

58:45

El pianista Kenny Barron tocando en solitario 'Teo' y 'Daydream' en su reciente 'The source'. Se cumplen 30 años de la grabación y publicación de 'From Bessie to Brazil', de la ya fallecida cantante Susannah McCorkle, con canciones como 'Love', 'How deep is the ocean', 'You go to my head' o 'Adeus America'. De 'Quietude', el último disco de la cantante y pianista Eliane Elias, 'Tim-tim por tim-tim', 'Brigas nunca mais', 'Saveiros' -con Dori Caymmi-, 'Olha' y 'Eu sambo mesmo'. Despide João Donato con 'Simbora' de su disco 'Serotonina'.