Se cumplen 45 años de la publicación del disco 'Muito' de Caetano Veloso que contiene 'Terra', 'Tempo de estio', 'Muito romântico', 'Quem cochicha o rabo espicha', 'Eu sei que vou te amar', 'Muito', 'Sampa', 'Love, love, love', 'Cá já' y 'São João, Xangô menino'. Y seis años antes, en 1972, se había publicado 'Transa' con canciones como 'You don´t know me', 'Nine out of ten', 'Nostalgia (That´s what rock and roll is all about)' o 'Moro na filosofia'.