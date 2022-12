58:31

Hace 50 años que Caetano editó el disco 'Transa' y 40 que se publicó 'Cores nomes'. De 'Transa' escuchamos 'You don´t know me', 'Nine out of ten', 'Moro na filosofia', 'Neolithic man' y 'Nostalgia (That's what rock and roll is all about)'. Y de 'Cores nomes' las canciones 'Queixa', 'Ele me deu um beijo na boca', 'Trem das cores', 'Um canto de afoxé para o bloco do Ilé' -con Moreno-, 'Cavaleiro de Jorge', 'Sina' -con Djavan-, 'Meu bem, meu mal' y 'Sonhos'.