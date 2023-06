59:00

'Brazilian match' es el título de un disco que ha publicado el compositor y cantante brasileño Luiz Millan con colaboraciones de músicos como Randy Brecker, David Sanborn o Mike Mainieri y las voces de Lisa Ono, Clémentine o New York Voices: 'Pacuíba', 'Full moon', 'Andar descalço', 'Morungaba' y 'Que os ventos limpem os tempos'. Del nuevo disco de Pat Metheny 'Dream box' las tres versiones que hace de 'Never was love', 'I fall in love too easily' y 'Morning of the carnival'. Y tres canciones, 'Querença', 'Migrants' -que da título al disco- y 'Canto a Yemanjá', del caboverdiano Mário Lucio. Despide el pianista Alain Jean-Marie con 'Morena´s reverie'.