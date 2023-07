58:28

El bahiano Tiganá Santana ('Elizabeth Noon', 'Mama Kalunga', Disu ye mvula', 'Palavra de honra') en Madrid (6/7) y Barcelona (7/7) y la también bahiana Luedji Luna ('Uanga', 'Tirania', 'Ain´t got no', 'Asas') en Madrid (7/7) y Barcelona (8/7). Arnaldo Antunes, voz, y Vitor Araújo, piano ('Lágrimas no mar', 'Manhãs de love'), en Madrid (14/7) y Barcelona (15/7). Los cariocas Bala Desejo ('Muito só', 'Baile de máscaras') en Cartagena (14/7) y Barcelona (20/7). Y Chico César en Cádiz (29/7), Gilberto Gil & Familia en Madrid (29/7) y Toquinho ('Aquarela') en Alicante (22/7), Barcelona (25/7) y Las Palmas (29/7).