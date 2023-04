Cuando los elefantes sueñan con la música

58:50

Canciones de 'Vão' el último disco de Zé Miguel Wisnik: 'O jequitibá' -con la voz de Ná Ozzetti-, 'Chorou e riu' -con Mônica Salmaso-, 'Eu disse sim' -con Celso Sim- y 'Terra estrangeira'. Del nuevo disco del trompetista Erik Truffaz, el cinematográfico 'Rollin', 'La strada', de la película de Fellini, 'Le casse', de la de Henri Verneuil, y 'Quel temps fait-il à Paris?' de 'Las vacaciones de Monsieur Hulot' de Jacques Tati. Mésissa Stylianou canta 'For Chet' -dedicada a Chet Baker-, 'My one and only love' y 'Corcovado'. Abre Pat Metheny con 'From the mountains', de su próximo disco, y cierra otro guitarrista, Grant Green, con su grabación de 'Corcovado' en 1965.