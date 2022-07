58:50

Grandes damas del jazz cantando clásicos brasileños: Carmen McRae ('Dindi', 'Like a lover'/'O cantador'), Shirley Horn ('Love dance', 'The island'/'Começar de novo'), Sarah Vaughan ('Bonita', 'Copacabana', 'To say goodbye'/'Pra dizer adeus', 'Double rainbow'/'Chovendo na roseira') y Ella Fitzgerald ('Dreamer'/'Vivo sonhando', 'Wave', 'Dindi').