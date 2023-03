58:42

Canciones de David Bowie grabadas por el pianista estadounidense Brad Mehldau ('Life on Mars?'), el Metropolitan Jazz Octet, de Chicago, con Paul Marinaro como cantante invitado ('Life on Mars?', '5.15 The angels have gone', 'Let´s dance'), el pianista belga Eric Legnini ('Space oddity'), el trompetista italiano Paolo Fresu con la voz de Petra Magoni ('Where are we now', 'Heroes'), el cantante y guitarrista brasileño Seu Jorge ('Rebel rebel', 'Starman', 'Suffragette city') y el propio Bowie con el Pat Metheny Group ('This is not America').