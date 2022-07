59:01

Grabaciones de la década de los sesenta del saxofonista y flautista Bud Shank. Jazz samba y bossa nova con Clare Fischer ('Ilusão', 'Pensativa', 'João', 'Samba da borboleta', 'Que mais'), João Donato y Rosinha de Valença ('Sausalito', 'Silk stop', 'Um abraço no Bonfá') y Sergio Mendes & Brasil '65 ('Aquarius', 'She´s a carioca'). Además, 'If I should lose you', 'Ontem à noite', 'Sambinha', 'Caminho de casa', 'Samba do avião' y 'Elizete'.