Cuando los elefantes sueñan con la música

58:47

A principios de los años sesenta muchas cosas se etiquetaban como 'bossa nova' por el impacto de la música nacida en Río de Janeiro. Grabaciones de aquellos días en Estados de Quincy Jones ('Soul bossa nova', 'Lalo´s bossa nova'), Lalo Schifrin ('Lalo´s bossa nova', 'Bossa cha chá'), Coleman Hawkins ('Stumpin bossa nova'), Zoot Sims ('Recado bossa nova I', 'Recado bossa nova II'), Dizzy Gillespie ('In a shanty in old shanty town', 'One note samba'), Ike Quebec ('Me 'n you', 'Loie'), Bud Shank & Clare Fischer ('Pensativa'), Stan Kenton ('Eager beaver'), Dave Brubeck ('Bossa USA') y Joe Henderson ('Blue bossa').