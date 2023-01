Cuando los elefantes sueñan con la música

58:51

Exploramos un disco triple, 'Blue bossa. Cool cuts from the tropics', publicado hace seis años, que contiene grabaciones de músicos de jazz marcadas por lo latino: James Moody and his Modernists ('Tin tin deo'), Hank Mobley ('Avila and Tequila'), Jackie McLean ('Bluesanova'), Grant Green ('Corcovado'), Stanley Turrentine ('Wave'), Horace Parlan ('Congalegre'), Big John Patton ('Latona'), Ike Quebec ('Loie', 'Lloro tu despedida') y Joe Henderson ('Blue bossa').