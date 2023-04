Cuando los elefantes sueñan con la música

58:45

Del disco 'Where you wish you were', grabado en Cataluña por los dos componentes de Snarky Puppy Michael League y Bill Laurance, 'La marinada', 'Sant Esteve' y 'Kin'. Canciones del nuevo disco de Adriana Calcanhotto 'Errante' las canciones 'Prova dos nove', 'Larga tudo', 'Quem te disse?', 'Reticências', 'Pra lhe dizer' y 'Nômade'. Y 'My one and only love' y 'Corcovado' en la voz de Melissa Stylianou de su disco 'Dream dancing'. Abren y cierran Nelson Faria, Ney Conceição y Chico Chagas con 'Desenho de giz' y 'Dindi'.