58:41

El influyente pianista Bill Evans nos dejó un 15 de septiembre. Hace 42 años. Le recordamos hoy tocando en solitario ('Make someone happy', 'What kind of fool am I?', 'Emily', 'Spartacus love theme'), en trío con Eddie Gómez y Jack DeJohnette ('I loves you, Porgy', 'Someday my prince will come') y con el trío mítico formado con Scott LaFaro y Paul Motian ('My foolish heart', 'Waltz for Debby'). Pat Metheny y Lyle Mays grabaron a los pocos días de su muerte un sentido 'September fifteenth'.