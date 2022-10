58:57

El guitarrista estadounidense Benji Kaplan, en solitario, con clásicos como 'The song is you' o 'So in love' y, en cuarteto, con obras suyas como 'Chorando sete cordas' o 'A joyful stroll'. Gilberto Gil acompañado por hijos y nietos en el disco 'Em casa com os Gil' recordando canciones como 'Palco', 'Back in Bahia', 'Drão', 'Sereno' o 'Realce'. Y otro bahiano, Bruno Capinan, con 'Meu preto', 'Mafuã' y 'Deuses deusas' de su disco 'Tara rara'. Despide el saxofonista Houston Person con una versión en concierto del famoso tema de Bobby Hebb 'Sunny'.