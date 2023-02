58:44

En su disco en trío 'Baladas brasileiras' el guitarrista Nelson Faria aborda (y cuando necesario ralentiza) canciones como 'Desenho de giz', 'Doce de coco', 'Tristeza de nós dois' o 'Assum preto'. La compositora, pianista y vocalista Clarice Assad firma 'Window to the world', disco homenaje a Milton Nascimento, con lecturas de 'Caxangá'/'Fe cega faca amolada'/'Paula e Bebeto', 'Canção do sal', 'Milagre dos peixes' o 'Clube da esquina nº2'. Recuperamos canciones del último disco de Caetano Veloso 'Meu coco': 'Não vou deixar', 'Enzo Gabriel', 'Pardo' y 'Samba não da'. Y terminamos con 'Golden slumbers' un adelanto del disco que el pianista Brad Mehldau dedica a los Beatles.