El pianista Ilan Elbaz con su disco 'Beyond the door' ('Picture in black and white') y la violinista Sara Caswell con 'The way to you' ('O que tinha de ser', 'Stillness', 'Sete anéis'). Y canciones del nuevo disco de Cécile McLorin-Salvant 'Mélusine' como 'Est-ce ainsi que les hommes vivent?', 'La route enchantée', 'Dites-moi que je suis belle', 'Doudou', 'Petite musique terrienne' o 'Fenestra'. Despide Tropical Jazz Trio con 'Mambo Inn' y 'Papa doble' de su reiente 'On peut parler d´autre chose'.