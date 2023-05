58:43

La italiana Cristina Renzetti y la brasileña Tati Valle son As Madalenas. Su nuevo disco se titula 'Todas as coisas' y contiene canciones como la que le da título, 'Parto', 'Matéria prima' o 'Rosa laranja'. Del disco del carioca Zé Ibarra 'Marquês, 256' las canciones 'Vou-me embora', 'Dó a dó', 'Hello' e 'Itamonte'. Y los dos adelantos, 'From the mountains' y 'Ole & Gard', del próximo disco de Pat Metheny 'Dream box'. Abre el pianista André Mehmari con 'Maroto' de su disco 'Choros e pianos' y cierra el acordeonista Richard Galliano con 'Dum dum dum' del disco 'Concerts inédits'.