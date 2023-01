58:38

Un 25 de enero nacía uno de los mayores compositores de la música popular del siglo XX: Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Le recordamos con grabaciones suyas de 'Samba de uma nota só', 'Wave', 'Desafinado', 'Chora coração', 'A felicidade', 'Double rainbow'/'Chovendo na roseira', 'Águas de março', 'Insensatez', 'Água de beber', 'Matita perê', 'Surfboard', 'The Mantiqueira range', 'Nuvens douradas', 'Samba do avião', 'Two kites' y 'Querida'.