Grabaciones del pianista, compositor y arreglista brasileño Antonio Adolfo de sus discos de 2022 'Octet and originals' ('Heart of Brazil', 'Cascavel', 'Pretty world', 'Teletema', 'Feito em casa'), del año pasado 'Jobim forever' ('The girl from Ipanema', 'Inútil paisagem', 'A felicidade', 'Estrada do sol') y de 1971 con A Brazuca ('Panorama', 'Transamazônica').