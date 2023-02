58:48

La clarinetista Anat Cohen y el guitarrista Marcello Gonçalves nos regalan en primicia 'One hand, one heart', el tema de 'West Side Stroy' que han grabado para San Valentín. Escuchamos a la cantante Pepa Nieba & Ignasi Terraza Trio en 'Tis autumn', 'Les moulins de mon coeur' y 'Luiza' de su todavía inédito 'En la orilla del mundo' y a la trompetista y cantante Andrea Motis en 'Antonico' y 'Sombra de là' de su disco brasileño 'Do outro lado do azul'. También a las cantantes Ana Buñuel en 'Antes do mundo acabar', 'Fogo de palha' y 'Acreditar', de su primer disco 'Transoceánica', y Patricia Chacoreta en 'Sonho meu' y 'Você' que da título a su disco. Para la despedida, Omar Sosa y Tiganá Santana con 'Moradia de Babalú' del disco 'Iroko'.