59:02

El brasileño Nanny Assis ha publicado 'Rovania' con participaciones de Ron Carter, Randy Brecker, Chico Pinheiro, Fred Hersch, Lakecia Benjamin... ('No agora', 'Nenhum', 'Manhã de carnaval', 'Proponho'). Del nuevo disco de Pat Metheny 'Dream box' las piezas 'The waves are not the ocean' y 'From the mountains'. Del disco 'Aire', de Magos Herrera, 'Choro de lua' y, con Dori Caymmi, 'Samba em prelúdio' también grabada por Melody Gardot y Philippe Powell en 'The Paris sessions'. Despide el pianista Ilan Elbaz con 'Portrait of black and white'.