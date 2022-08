58:54

Con 'Chameleon lovers', a dúo con Josh Klinghoffer, se abre el último disco de la brasileño-estadounidense Alexia Bomtempo 'Doce carnaval' que contiene duetos con Roberta Sá ('Banho de cheiro'), Fernanda Abreu ('Domingo') o Maïa Barouh ('La nuit des masques'). Del disco del guitarrista Sergio Pereira 'Finesse' los temas 'White lion', 'Morning mist' y 'Samba de outono' -con la voz de Paula Santoro-. Y canciones del disco de Mônica Salmaso con Dori Caymmi: 'Velho piano', 'Desenredo', 'Canto sedutor' -que le da título- y 'Flauta, violão e sanfona'. Despide el pianista armenio Tigran Hamasyan con 'I didn´t know what time it was' de Rodgers y Hart.