58:49

Con el baterista Duduka da Fonseca y su disco 'Yes!!!' para empezar ('Samba novo') y terminar ('Êxodo'). Del nuevo disco de la pianista y compositora Eliane Elias, 'Quietude', clásicos brasileños como 'Você e eu', de Carlos Lyra y Vinicius de Moraes, 'Marina', 'Saudade da Bahia' y 'Você já foi à Bahia', de Dorival Caymmi, y 'Eu sambo mesmo'. Del pianista Bill Laurance, miembro de Snarky Puppy, los instrumentales 'Pillars', 'Home' y 'Affinity', que da título a su octavo disco. Y del primer disco de la cantante y compositora Gabi Hartmann -sin título específico- 'Une errante sur la terre', 'Mille rivages', 'Maladie d´amour' y 'People tell me'.