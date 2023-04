58:47

Del nuevo disco de Adriana Calcanhotto 'Errante', que se publica hoy, las canciones 'Prova dos nove', 'Larga tudo', 'Pra lhe dizer', 'Horário de verão' y 'Reticências'. Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Émile Parisien y Vincent Peirani firman 'Les égarés' con instrumentales como 'Ta nyé' o 'Izao'. Del disco 'Dream dancing' de la cantante canadiense Melissa Stylianou los clásicos 'It might as well be spring', 'Corcovado' y 'If you never come to me' (Inútil paisagem). Despide Gaia Wilmer Large Ensemble con 'Lôro' de Egberto Gismonti.