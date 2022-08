58:49

Canciones de Caetano Veloso, que ayer cumplió 80 años, grabadas por The Magic Numbers ('You don´t know me'), Chrissie Hynde ('The empty boat'), Mutantes ('London London'), Beck ('Michelangelo Antonioni'), Jorge Drexler ('Fora da ordem'), Marcelo Camelo ('É de manhã'), Momo ('Alguém cantando'), Luisa Maita ('Trilhos urbanos'), Beirut ('O leãozinho'), Superhuman Happiness + Cult ('Um canto de afoxé para o bloco do Ilê'), Marisa Monte, Rodrigo Amarante y Devendra Banhart ('Nu com a minha música'), Ana Moura ('Janelas abertas nº 2'), Miguel Poveda ('Força estranha') y Quinho ('Qualquer coisa').