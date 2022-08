58:46

Para celebrar los 80 años que Caetano Veloso cumple el domingo 7 de agosto le escuchamos en grabaciones de 'Coração vagabundo', 'Terra', 'Trilhos urbanos', 'O leãozinho', 'O homem velho', 'Qualquer coisa', 'Não vou deixar', 'Meu coco', 'Ciclamen do Líbano', 'Sampa', 'Você é linda', 'Dans mon île', 'Get out of town' y 'Desde que o samba é samba'.