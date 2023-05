El coste de la soledad no deseada en España

06:23

Se estima que el coste total de la soledad no deseada en nuestro país asciende a los 14.141 millones de euros al año, lo que supone el 1,17 % del Producto Interior Bruto. Así se constata en el último informe elaborado por el Observatorio de la Soledad no Deseada, de la Fundación Once. Así lo explica el representante del Observatorio, Romain Guillem.