Moscú podría llevar a cabo una fuerte ofensiva en los próximos dias. Se espera la visita de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, a Kiev. En Israel, los opositores a la reforma judicial de Netanyahu, declaran este lunes día nacional de lucha. Burkina Faso anunció este domingo el fin oficial de las operaciones de las últimas tropas francesas que permanecían en su territorio. El film "All Quiet on the Western Front" arrasa en los premios Bafta, los más importantes de la industria británica.