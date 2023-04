11:47

En Puerto Príncipe, la capital de Haití, más de una decena de personas han sido linchadas y quemadas vivas, después de un grupo de civiles interrumpiera a la policía cuando procedía a arrestar a presuntos pandilleros. Los familiares de los integrantes del batallón de Azovstal, capturados tras la rendición de la acería de Mariúpol, el pasado mes de mayo, no tienen apenas noticias de ellos y temen por sus vidas. Mientras que el gobierno de Gustavo Petro propone un plan de paz total en el país, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, ha pedido, en el programa 5Contintes, de radio 5, que no se olviden las atrocidades que ha dejado la guerra, para que no se repitan en el futuro. En el sur de Kenia, ya se han localizado 73 cadáveres de miembros de una secta que ayunaron hasta morir, para encontrarse Jesucristo. El presidente Biden, de 80 años, tiene previsto anunciar oficialmente hoy su candidatura a la reelección en las elecciones de 2024.