12:45

Rusia ha realizado bombardeos en Kiev, Leópolis, Ternópil, Dnipro y Sloviansk, mientras Kiev ataca Belgorod, en Rusia. La Casa Blanca matiza que no cree que Vladimir Putin planee hacer un ataque nuclear. La comisaria de Energía de la UE visita Argelia para participar en la reunión anual de alto nivel del diálogo energético entre Argelia y la Unión Europea, en plena crisis energética. Escasez de gasolina en Francia por las huelgas en Total y Exxon Mobile. Las elecciones en Baja Sajonia, Alemania, respaldan las políticas de SDP y Verdes, pero no de los liberales. Alexander Van der Bellen, reelegido presidente de Austria en primera vuelta. Giorgia Meloni se reúne con su grupo parlamentario en Italia, con parte de su gobierno todavía por definir. La represión del gobierno en Irán no cesan las protestas.