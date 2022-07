12:05

La Liga y Forza Italia afirman que no quieren seguir en el gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, que mantiene sus exigencias para seguir en el ejecutivo. El primer ministro Mario Draghi está hoy en Argelia para firmar varios acuerdos energéticos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprueban hoy un paquete de 500 millones de euros para dotar a Ucrania de más armas. Rusia mantiene sus esfuerzos para hacerse con la totalidad de Donetsk. 10 provincias de Francia, en alerta roja por el calor. La subida de las temperaturas en Alemania se unirá a una sequía que sufre la República Federal. California vive la peor sequía en 1.200 años, que complica numerosos incendios. Comienza el juicio a Steve Bannon, ex asesor del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por negarse a comparecer ante la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio.