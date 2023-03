11:48

Washington descarta que la colisión de un caza ruso con un dron estadounidense sobre aguas del mar Negro, que le obligó a derribar su propia aeronave no tripulada, pueda considerarse un accidente por parte de las fuerzas rusas. El ministerio de Defensa Ruso niega cualquier contacto entre sus cazas Su-27 y ese dron derribado por EEUU. Kiev considera que la defensa de Bajmut, en la región oriental de Donetsk, es clave para la estabilidad de todo el frente. El presidente sirio, Bashar al Assad, se encuentra en Móscu, en visita oficial, justo cuando se cumplen 12 años de las revueltas populares contra el régimen de Damasco, que desembocaron en un largo conflicto armado. En Pakistán, la policía que rodeaba la vivienda del ex primer ministro, Imran Jan, para detenerle, se ha retirado. En Malawi, el ciclón Freddy ha dejado a su paso 190 muertos, desde el pasado domingo y anegado miles de hectáreas en el sur del país. Las autoridades chinas han retomado hoy la entrega de visados a extranjeros por primera vez en tres años. Desde hoy, los funcionarios de la Comisión Europea ya no podrán usar la red social TIKTOK.