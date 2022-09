11:39

En Ucrania, quinta y última de las cinco jornadas de votaciones sobre la incorporación a Rusia en los territorios controlados por Moscú. El Banco de Inglaterra anuncia que no dudará en subir los tipos de interés, frente a la caída de la libra. En Alemania, reunión de los ministros de justicia e interior de los diferentes lander. Sobre la mesa, por primera vez, la pederastia y el abuso y la pornografía infantil. En Irán, más de 70 personas habrían muerto en los últimos diez días a manos de las fuerzas de seguridad. En Brasil se apura la campaña electoral en la que -según las encuestas- el ex presidente Lula da Silva aparece como claro favorito. Cuba dice SI en referéndum al Código de las Familias. Japón celebra un funeral de Estado en memoria del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado el pasado mes julio