In the mood

30:02

Visitamos dos colegios cántabros, el CEIP Estela de Zurita y el CEIP Eutiquio Ramos. Y con sus estudiantes disfrutamos de un programa con mucho ritmo gracias al jazz. Nos ponemos "In the Mood " y cantamos todos juntos. Y en la segunda parte de la clase descubrimos quién es Andrea Motis y escuchamos su "I Didn´t Tell Them Why". Además, algunos de los protagonistas del concierto de fin de curso del programa músico social "Da la Nota" nos cuentan qué obras interpretarán en el concierto de este mismo domingo en el Teatro Circo Price y escuchamos algunas de las obras que sonarán en el concierto.