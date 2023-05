03:23

La vida te la dan, pero no te la regalan, dice una canción de Serrat. La vida no es gratis; en realidad, no hay nada gratis por mucho que lo parezca; y menos gratis cuando más lo parezca. La vida es bella, como el título de una película italiana de 1997. Un drama lírico en dos actos del compositor español Manuel de Falla, canta a la vida breve.